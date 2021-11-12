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Опровергнут устоявшийся миф о необходимости употребления двух литров воды в день

Новости. Общество
22:30, 04 Декабря 2021
фото: © pixabay.com

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Врач Чехонина: количество жидкости вычисляется из расчета на каждый килограмм массы тела

Выводы американских ученых, разрушившие данные о том, что человеку для поддержания здоровья следует ежедневно выпивать по два литра воды, звучат убедительно, заявила в разговоре с Пятым каналом врач-диетолог Юлия Чехонина. Она пояснила, что важно употреблять два литра — только не воды, а жидкости в целом, опровергнув тем самым устоявшийся миф. Об этом пишет Лента.ру.

Специалист отметила, что жидкость присутствует в составе многих продуктов питания. «В составе еды мы тоже получаем воду — до 800 миллилитров. Еще около 400 миллилитров образуется у нас в организме — это эндогенная жидкость», — сказала Чехонина.

Диетолог подчеркнула, что точное количество жидкости, нужное человеку, вычисляется из расчета на каждый килограмм нормальной массы тела. То есть изначально необходимо выяснить, какая масса для пациента может считаться нормальной — исходя из остальных его физиологических параметров.

Если человек борется с избыточным весом, на лишние килограммы не стоит увеличивать объем жидкости, добавила врач.

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Комментарии

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Беня
2021-12-05 00:54:09
Воду можешь не пить и хлеб не жрать, а привиться обязан :)
Гость
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