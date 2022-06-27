Опубликован график выплаты пенсий и пособий в Карелии в июле

В Пенсионном фонде рассказали, когда пенсионеры смогут получить пенсии в июле.

По сообщению карельского отделения Пенсионного фонда, жителям республики, пенсии которым были назначены после сентября 2015 года, выплата будет произведена 22 июля. Клиентам, пожелавшим начиная с 1 июня 2018 года получать пенсию через банк ВТБ, клиентам Почта Банк, Московский кредитный банк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк выплата будет произведена 22 июля.

Дата выплаты для остальных получателей пенсии в Сбербанке в Петрозаводске — 9 июля, в других районах Карелии — 12 июля.

Клиенты других банков, проживающим в Петрозаводске и районах Карелии, получат пенсию 12 июля.

Перечисление средств банкам для зачисления на счета получателей мер социальной поддержки, выплачиваемых Пенсионным фондом, ежемесячных пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и ежемесячных пособий одиноким родителям будет осуществляться Отделением Пенсионного фонда 1 июля. Выплата через отделения почтовой связи будет производиться в соответствии с графиком доставки пенсий и иных социальных выплат режимов работы отделений почтовой связи.