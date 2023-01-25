Опубликован новый список неисправностей автомобилей, за которые собираются штрафовать

Обновленный перечень неисправностей транспортных средств готовится к передаче в правительство России для окончательного утверждения.
Об этом пишет Федеральное агентство новостей.
Согласно документу, сотрудники ГИБДД получат возможность штрафовать водителей за использование резины не по сезону. Так, с декабря по февраль будет запрещено ездить на летних покрышках, а с июня по август — на шипованных. За нарушение автолюбителям будет грозить штраф 500 рублей.
Кроме того, водителям запретят использовать в фарах ксеноновые и светодиодные лампы, поскольку они приводят к ослеплению встречного потока. Неработающие фонарь заднего хода и стоп-сигналы также будут являться нарушением.
По сообщению potokmedia.ru, в перечень также попала неисправность ABS, если на приборной панели горит предупреждающая лампочка — водителю грозит штраф и запрет пользоваться транспортным средством. Излишняя тонировка и корректоры фар также вошли в список штрафов.
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