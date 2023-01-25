Опубликован новый список неисправностей автомобилей, за которые собираются штрафовать

Кроме того, водителям запретят использовать в фарах ксеноновые и светодиодные лампы, поскольку они приводят к ослеплению встречного потока. Неработающие фонарь заднего хода и стоп-сигналы также будут являться нарушением.

По сообщению potokmedia.ru, в перечень также попала неисправность ABS, если на приборной панели горит предупреждающая лампочка — водителю грозит штраф и запрет пользоваться транспортным средством. Излишняя тонировка и корректоры фар также вошли в список штрафов.