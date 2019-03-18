Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"

До старта "Евровидения-2019" осталось всего два месяца. Испанские СМИ назвали имена лидеров гонки за победу.

Местные журналисты уверены, что победа достанется голландцу Дункану Лоуренсу, вторую строчку займет участник от Швеции Джон Людвик, а на третьем месте окажется Сергей Лазарев.

Шведский вокалист Джон Людвик выступит с композицией Too late for love. Последние пять лет участники от Швеции неизменно оказывались в десятке лидеров, а в 2012 и 2015 году завоевывали победу, пишет Cosmopolitan.

Исполнитель от Голландии выступает под псевдонимом. Настоящее имя певца Дункан Лоуренс – Дункан де Мур. Представитель России Сергей Лазарев поедет на конкурс во второй раз.

Российский музыкант представил клип на композицию, с которой выступит на конкурсе. Двое продюсеров раскритиковали трек исполнителя.