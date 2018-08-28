10:30, 28 Августа 2018
Опубликован состав попечительского совета по восстановлению Успенской церкви в Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о создании попечительского совета и рабочей группы по восстановлению Успенской церкви в Кондопоге.
Совет попечителей и рабочая группа создаются для ведения восстановительных работ, привлечения средств и обеспечения информационной открытости этих мероприятий, сообщает пресс-служба главы Карелии.
Сопредседателями попечительского совета утверждены Артур Парфенчиков и митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.
Кто включен в состав Попечительского совета, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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