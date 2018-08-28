Опубликован состав попечительского совета по восстановлению Успенской церкви в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о создании попечительского совета и рабочей группы по восстановлению Успенской церкви в Кондопоге.

Совет попечителей и рабочая группа создаются для ведения восстановительных работ, привлечения средств и обеспечения информационной открытости этих мероприятий, сообщает пресс-служба главы Карелии.

Сопредседателями попечительского совета утверждены Артур Парфенчиков и митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Кто включен в состав Попечительского совета, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".