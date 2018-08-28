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Новости. Общество
10:30, 28 Августа 2018
фото: Илья Тимин

Опубликован состав попечительского совета по восстановлению Успенской церкви в Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о создании попечительского совета и рабочей группы по восстановлению Успенской церкви в Кондопоге.

Совет попечителей и рабочая группа создаются для ведения восстановительных работ, привлечения средств и обеспечения информационной открытости этих мероприятий, сообщает пресс-служба главы Карелии.

Сопредседателями попечительского совета утверждены Артур Парфенчиков и митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Кто включен в состав Попечительского совета, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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sherhan2
2018-08-28 12:19:03
Теперь надо заводить счёт на содержание попечительского совета. Смех и грех. :)
кир
2018-08-28 11:46:54
Попечительский совет по восстановлению асфальтного покрытия в Петрозаводске нужен. А не разную рухлядь восстанавливать. Сгорела и сгорела,так угодно богу было, по вашей терминологии. Это естественный процесс обновления жизни. А вы всё держитесь за старые скрепы, а нового придумать не можете по бездарности. Вечные огни, церкви и мавзолеи на уме. Истинные язычники.
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