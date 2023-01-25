Опубликован список дорог Карелии, которые отремонтируют в этом году

Минтранс Карелии приводит перечень дорог, которые по нацпроекту должны привести в порядок в 2023 году.

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в республике приведут в нормативное состояние более 280 км автодорог, сообщили в региональном Минтрансе.



Из них более 260 километров — региональные трассы и порядка 20-ти — участки дорог Петрозаводской городской агломерации. На эти цели предусмотрены 5,3 млрд рублей, из них 3,3 миллиарда – средства федерального бюджета.



По словам министра Сергея Щебекина, значительный объем работ придется на Кондопожский, Олонецкий, Прионежский, Медвежьегорский, Сегежский и Калевальский районы, а также Петрозаводск.



Это дорога «Кола», станция Шуйская, и подъезд к Надвоицам. Также должны завершить работы на автодорогах Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, подъезд к Сегеже от «Колы», Калевала-Лонка, Кепа-Юшкозеро-Боровой-Костомукша, Усланка-Мегрега-Обжа, Педасельга-Ладва-Ветка, Машезеро-Шапшезеро.



Также подрядчики приступят к реконструкции трех мостов на автомобильных дорогах регионального значения. Кроме того, должны отремонтировать подъезды к деревне Хемякоски и к поселку Хийденсельга в Питкярантском районе.



Напомним, в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Карелии привели в порядок 250 км дорог.