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Опубликован список дорог Карелии, которые отремонтируют в этом году

Новости. Общество
11:26, 01 Февраля 2023
фото: © Минтранс Карелии/ВК

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Минтранс Карелии приводит перечень дорог, которые по нацпроекту должны привести в порядок в 2023 году.

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в республике приведут в нормативное состояние более 280 км автодорог, сообщили в региональном Минтрансе.

Из них более 260 километров — региональные трассы и порядка 20-ти — участки дорог Петрозаводской городской агломерации. На эти цели предусмотрены 5,3 млрд рублей, из них 3,3 миллиарда – средства федерального бюджета.

По словам министра Сергея Щебекина, значительный объем работ придется на Кондопожский, Олонецкий, Прионежский, Медвежьегорский, Сегежский и Калевальский районы, а также Петрозаводск.

Это дорога «Кола», станция Шуйская, и подъезд к  Надвоицам. Также должны завершить работы на автодорогах Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, подъезд к Сегеже от «Колы», Калевала-Лонка, Кепа-Юшкозеро-Боровой-Костомукша, Усланка-Мегрега-Обжа, Педасельга-Ладва-Ветка, Машезеро-Шапшезеро.

Также подрядчики приступят к реконструкции трех мостов на автомобильных дорогах регионального значения. Кроме того, должны отремонтировать подъезды к деревне Хемякоски и к поселку Хийденсельга в Питкярантском районе.

Напомним, в 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Карелии привели в порядок 250 км дорог. 

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