Опубликован список улиц Петрозаводска, где идет ремонт дорожного покрытия

Минтранс Карелии дал разъяснения, какие ремонтные работы сейчас проводятся на дорогах Петрозаводска.

Перечень улиц опубликован на официальной странице министерства Вконтакте.

На Лесном проспекте ведется монтаж бортового камня и восстановление озеленения. На Пряжинском шоссе идут работы по устройству деформационных швов на путепроводе, а на улице Ригачина - фрезерование старого покрытия проезжей части и установка бортового камня.

На Пограничной улице подрядчик оборудует присыпные обочины, а на улице Онежской Флотилии, Октябрьском проспекте, Краснофлотской и Сулажгорской улицах продолжается замена бортового камня.

На улицах Правды и Транспортной ремонтные работы звершены, там наносят дорожную разметку.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы в разных районах Петрозаводска отремонтируют более 20 улиц и тротуары вдоль семи из них, также запланировано нанесение 17 тысяч квадратных метров разметки.