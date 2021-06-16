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Опубликован список улиц Петрозаводска, где идет ремонт дорожного покрытия

Новости. Общество
08:05, 17 Июня 2021
фото: Минтранс Карелии

Минтранс Карелии дал разъяснения, какие ремонтные работы сейчас проводятся на дорогах Петрозаводска.

Перечень улиц опубликован на официальной странице министерства Вконтакте.

На Лесном проспекте ведется монтаж бортового камня и восстановление озеленения. На Пряжинском шоссе идут работы по устройству деформационных швов на путепроводе, а на улице Ригачина - фрезерование старого покрытия проезжей части и установка бортового камня.

На Пограничной улице подрядчик оборудует присыпные обочины, а на улице Онежской Флотилии, Октябрьском проспекте, Краснофлотской и Сулажгорской улицах продолжается замена бортового камня.

На улицах Правды и Транспортной ремонтные работы звершены, там наносят дорожную разметку.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2021-2022 годы в разных районах Петрозаводска отремонтируют более 20 улиц и тротуары вдоль семи из них, также запланировано нанесение 17 тысяч квадратных метров разметки.

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