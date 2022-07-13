Опубликован телефон для родителей детей, эвакуированных с острова в Карелии после шторма

Прокуратура Сортавалы следит за соблюдением прав несовершеннолетних участников опасного водного похода на Валаам.

Как сообщили в ведомстве, дети, которые участвовали в походе на шлюпках на остров Валаам, в настоящее время находятся в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Карелии «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 7».

«Телефон для получения оперативной информации законными представителями несовершеннолетних: 8-964-317-51-50 — Юдова Светлана Михайловна, начальник отдела социальной работы администрации Сортавальского муниципального района», — говорится в сообщении прокуратуры республики.

Напомним, сегодня, 21 июля, детей, попавших в шторм на Ладоге в Карелии, доставили в Сортавалу.

Ранее сообщалось, с 18 по 19 июля группа туристов из Ханты — Мансийского автономного округа — Югры в составе 4 взрослых и 20 детей отправилась в туристический поход на остров Валаам. Руководители группы, представители региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев» ХМАО — Югра, в нарушение требований законодательства проигнорировали запрет о выходе на воду со стороны надзорных органов и допустили водный поход в акваторию Ладожского озера, чем подвергли жизнь детей смертельной опасности.

Следком возбудил уголовное дело, которое по поручению главы СК России поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.