Детей, попавших в шторм на Ладоге в Карелии, доставили в Сортавалу

Следком продолжает расследование уголовного дела о происшествии с детьми, которые участвовали в походе на шлюпках на остров Валаам.

Участников водного похода на Валаам вернули на берег территории Сортавальского района. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в Следкоме Карелии.

«В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователи и криминалисты выполняют неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Выясняются причины несоблюдения требований и норм безопасности при проведении водного похода и ненадлежащего исполнения своих обязанностей лицами, ответственными за безопасность детей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, с 18 по 19 июля группа туристов из Ханты — Мансийского автономного округа — Югры в составе 4 взрослых и 20 детей отправилась в туристический поход на остров Валаам. Руководители группы, представители региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев» ХМАО — Югра, в нарушение требований законодательства проигнорировали запрет о выходе на воду со стороны надзорных органов и допустили водный поход в акваторию Ладожского озера, чем подвергли жизнь детей смертельной опасности.

Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Данное уголовное дело по поручению главы СК России поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

По словам детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева, участников похода разместят в центре помощи детям. В Сортавалу ожидается визит представителя Ханты-Мансийского автономного округа, который в дальнейшем должен сопроводить детей домой.