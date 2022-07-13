Детский омбудсмен Карелии рассказал о состоянии детей после происшествия на Ладоге

Юные участники водного похода, заблокированные в шторм на Валааме, не пострадали, сообщил детский омбудсмен Геннадий Сараев.

Никто из участников шлюпочного похода на Ладожском озере, который оказался в центре скандала, не пострадал. Об этом «Столице на Онего» сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

«Все живы-здоровы. Информации о том, что кто-то пострадал, нет», — сказал детский омбудсмен.

Сегодня, в 11-50 комета должна была вывезти детей в Сортавалу с острова Валаам, где они были заблокированы штормом. По словам Сараева, участников похода разместят в центре помощи детям. В Сортавалу ожидается визит представителя Ханты-Мансийского автономного округа, который в дальнейшем должен сопроводить детей домой.

«По сути, как таковой чрезвычайно ситуации здесь нет, чтобы вы тоже понимали. Подростки с сопровождающими шли в шлюпочном походе. В нарушение требований безопасности совершили переход на Валаам, разбили там лагерь. Не предупредили наши службы. Мы их искали. Нашли на острове, когда лагерь был разбит. Соответственно, они успели дойти до острова до шторма. А вывезти их оттуда не представлялось возможным, потому что озеро не позволяло», — рассказал Геннадий Сараев.

Как выяснилось, ранее к организации «Союз морских пехотинцев» уже были претензии в части пренебрежения правилами безопасности. Об этом рассказал детский омбудсмен со ссылкой на данные коллег из Ханты-Мансийского автономного округа.

В шлюпочном походе на Ладожском озере принимали участие 20 детей в сопровождении четырех взрослых. Он был организован 19 июля региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев» Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.

Напомним, прокуратура выявила нарушения законодательства и направила материалы проверки в Следком для решения вопроса о возбуждении в отношении руководителя шлюпочного похода уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По версии прокуратуры, руководитель похода допустил нарушения и подверг угрозе жизнь и здоровье несовершеннолетних.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии с детьми, которые участвовали в водном походе на остров Валаам.

Как стало известно «Столице на Онего», дальний шлюпочный поход курсантов РОО «Союз морских пехотинцев» ХМАО — Югра и воспитанников морских клубов России «Во славу Российского Флота!» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Размер гранта составил 2 915 695 рублей, а софинансирование — 22 980 964 рублей.