890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
«Ходить в туалет мы запретить не можем»
20.07.2022 16:50
К поиску без вести пропавшего в Петрозаводске подключили водолазов
20.07.2022 16:15

Детский омбудсмен Карелии рассказал о состоянии детей после происшествия на Ладоге

Новости. Происшествия
12:49, 21 Июля 2022
фото: © Сергей Денисов, тематическая иллюстрация

Новости партнеров

Юные участники водного похода, заблокированные в шторм на Валааме, не пострадали, сообщил детский омбудсмен Геннадий Сараев.

Никто из участников шлюпочного похода на Ладожском озере, который оказался в центре скандала, не пострадал. Об этом «Столице на Онего» сообщил детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев.

«Все живы-здоровы. Информации о том, что кто-то пострадал, нет», — сказал детский омбудсмен.

Сегодня, в 11-50 комета должна была вывезти детей в Сортавалу с острова Валаам, где они были заблокированы штормом. По словам Сараева, участников похода разместят в центре помощи детям. В Сортавалу ожидается визит представителя Ханты-Мансийского автономного округа, который в дальнейшем должен сопроводить детей домой.

«По сути, как таковой чрезвычайно ситуации здесь нет, чтобы вы тоже понимали. Подростки с сопровождающими шли в шлюпочном походе. В нарушение требований безопасности совершили переход на Валаам, разбили там лагерь. Не предупредили наши службы. Мы их искали. Нашли на острове, когда лагерь был разбит. Соответственно, они успели дойти до острова до шторма. А вывезти их оттуда не представлялось возможным, потому что озеро не позволяло», — рассказал Геннадий Сараев.

Как выяснилось, ранее  к организации «Союз морских пехотинцев» уже были претензии в части пренебрежения правилами безопасности. Об этом рассказал детский омбудсмен со ссылкой на данные коллег из Ханты-Мансийского автономного округа.

В шлюпочном походе на Ладожском озере принимали участие 20 детей в сопровождении четырех взрослых. Он был организован 19 июля региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев» Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. 

Напомним, прокуратура выявила нарушения законодательства и направила материалы проверки в Следком для решения вопроса о возбуждении в отношении руководителя шлюпочного похода уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По версии прокуратуры, руководитель похода допустил нарушения и подверг угрозе жизнь и здоровье несовершеннолетних.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии с детьми, которые участвовали в водном походе на остров Валаам.

Как стало известно «Столице на Онего», дальний шлюпочный поход курсантов РОО «Союз морских пехотинцев» ХМАО — Югра и воспитанников морских клубов России «Во славу Российского Флота!» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Размер гранта составил 2 915 695 рублей, а софинансирование — 22 980 964 рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2022, 11:42
Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске
18.07.2022, 08:45
Найдены останки пропавшей в Петрозаводске девушки
16.07.2022, 20:50
Кровь обнаружена в квартире исчезнувшей в Петрозаводске девушки
14.07.2022, 18:28
Девушка в зеленом платье пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)
20.07.2022, 22:00
Туристы при возвращении из Финляндии сталкиваются с запретами и неожиданными вопросами на границе
20.07.2022, 16:40
В Петрозаводске младенец, жестоко избитый отцом, вышел из двухлетней комы

Чтиво

20.07.2022 13:15
Личное мнение
Есть кони, а есть «мерины»
Байк-фестиваль — коммерческое предприятие, и если не поддерживать там элементарные правила поведения, зрители просто перестанут туда ездить.
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
19.07.2022 16:55
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.