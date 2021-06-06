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Опубликована полная программа празднования Дня России в Карелии

Новости. Общество
14:07, 07 Июня 2021
фото: © правительство Карелии

Главному государственному празднику страны будут посвящены акции, выставки, викторины, фестивали, флешмобы, рассказали в правительстве Карелии.

Мероприятия, приуроченные ко Дню России, начнутся уже с 7 июня. В паблике Министерства национальной и региональной политики Карелии стартует онлайн-викторина, которая будет включать вопросы, посвященные географии, истории, культуре страны. Итоги подведут 15 июня, и 10 человек, правильно ответивших на все вопросы и выбранных случайным образом, получат призы.

С 10 июня в кинотеатре «Премьер» начнется показ отечественного фильма «Архипелаг», повествующий о подвиге российских ученых на Шпицбергене.
Национальная библиотека Карелии организует книжную выставку «Моя страна — Моя Россия», виртуальную выставку «История России — из века в век», культурно-просветительскую программу «7 чудес России». Библиотека также проведет литературную викторину «Мы — граждане великой страны».

11-12 июня Карелия присоединится к акциям «Окна России», «Флаги России», а также «Ленты России», в ходе которой волонтеры раздадут жителям городов и районов ленточки цветов российского флага.

Непосредственно в день праздника в столице Карелии состоится V фестиваль уличных культур «Karelianjam». В его рамках после реконструкции откроется скейтпарк, пройдут соревнования по современным видам спорта (самокат, ВМХ-велосипед, ролики и скейт), будут работать арт-зоны и дискуссионные площадки.

На главной площади города состоится флешмоб «Русь танцевальная — 2021» — танцевальный марафон с участием коллектива ТСК «Рэгтайм». На стадионе «Юность» в этот день будет развернута молодежная творческая площадка «Dance weekend» с творческими выступлениями коллективов города, проведением мастер-классов от именитых хореографов.

Музей ИЗО Карелии 12 июня проведет экскурсию по тематической выставке, посвященной князю Александру Невскому. Еще одна выставка будет посвящена различным деятелям российской истории. Кроме того, на Советской площади будет работать фотовыставка Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Герои среди нас». 17 июня состоится круглый стол, посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского.

Подробнее о мероприятиях праздника можно ознакомиться на сайте правительства Карелии.

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Комментарии

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Протестун
2021-06-07 16:49:44
Сначала пусть рассчитаются за правильные ответы викторины на голосовании поправок к Конституции. А либерасты за участие в несанкционированных митингах. Жулики по обе стороны.
Гость
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