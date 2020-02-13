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Опубликовано пособие для мигрантов, переехавших в Карелию

Новости. Общество
17:20, 13 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк
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Пособие адресовано семьям, которые переехали в нашу республику из других государств, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В издании "Миграция в Карелии: справочник для родителей" представлена информация для родителей – иностранных граждан и лиц без гражданства – как детям получить медицинскую помощь, как оформить их в детский сад и школу, как организовать внешкольный досуг.

Также справочник содержит полезные советы и контакты органов государственной власти и общественных организаций.

Издание выпущено в рамках проектa "Карелия – мир национальных культур".

Ранее стало известно, жители каких регионов предпочитают переселяться в Карелию.

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Комментарии

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новый
2020-02-13 17:30:57
Припрутся и бесплатно вне очереди всё получат. И поделом самобытным, ибо трудиться надо больше и лучше, а не льготы требовать а пикетах стоять.
кир
2020-02-13 18:07:29
Новый, поддерживаю. Тоже не в радости от пришлых.
Гость
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