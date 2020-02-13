Опубликовано пособие для мигрантов, переехавших в Карелию

Пособие адресовано семьям, которые переехали в нашу республику из других государств, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В издании "Миграция в Карелии: справочник для родителей" представлена информация для родителей – иностранных граждан и лиц без гражданства – как детям получить медицинскую помощь, как оформить их в детский сад и школу, как организовать внешкольный досуг.

Также справочник содержит полезные советы и контакты органов государственной власти и общественных организаций.

Издание выпущено в рамках проектa "Карелия – мир национальных культур".

Ранее стало известно, жители каких регионов предпочитают переселяться в Карелию.