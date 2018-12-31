Опубликовано расписание троллейбусов Новый год

Изменилось время отправления первых и последних троллейбусов с конечных станций 31 декабря и 1 января, сообщили в Управлении городского транспорта.

Изменилось расписание движения троллейбусов 31 декабря и 1 января.

Ознакомиться с расписанием можно здесь.