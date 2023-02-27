Опубликовано видео ДТП, в котором сбили 84-летнюю жительницу Петрозаводска

ДТП с пожилым пешеходом произошло днем 28 февраля на Первомайском проспекте в столице Карелии.
На сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео вчерашней дорожной аварии.
Напомним, во вторник, 28 февраля, в 12.46 вблизи дома №15 по Первомайскому проспекту сбили пешехода.
По предварительным данным Госавтоинспекции Петрозаводска, 31-летняя женщина за рулем Volvo, допустила наезд на 84-летнюю пенсионерку.
Женщина переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. С места ДТП пенсионерку госпитализировали.
По факту происшествия проводится проверка.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание