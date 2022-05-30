Опубликовано видео с места обнаружения затонувшего корабля у монастыря в Карелии

Дайверы клуба подводного плавания «Диво» из Орловской области обнаружили затонувший корабль в ходе экспедиции в Монастырскую бухту острова Валаам и запечатлели находку на видео.

Затонувший корабль, который был обнаружен дайверами, зафисирован на видео. Кадры Центра научных исследований 1XPEDITION показал телеканал «Сампо ТВ 360º». Ролик размещен в паблике Валаамского монастыря.

Ранее сообщалось, что обнаруженный корабль — предположительно, парусное судно, принадлежавшее Валаамскому монастырю. На его борту были обнаружены кирпичи с клеймом монастыря и часть груза, среди которого есть предметы, датируемые, ориентировочно, серединой XIX — началом XX века. Обстоятельства затопления судна пока неизвестны. Корабль, предположительно, перевозил груз для постройки скитов.

Напомним, в середине мая на Валааме стартовала экспедиция клуба подводных исследований «Диво» по поиску ценностей Спасо-Преображенского монастыря, оказавшихся на дне Ладожского озера во время советско-финляндской войны.