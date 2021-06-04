Опубликованы фото с места обрушения моста и падения грузовика в реку в Карелии

Сотрудники подразделения МЧС Карелии сообщили, как проходила операция по извлечению грузовика упавшего в реку после обрушения моста в деревне Тукса.

Чтобы поднять «МАЗ» пожарным пришлось разбирать пролет моста с помощью техники местного предпринимателям и предприятия «Олонецавтодор».

После этого грузовки краном подняли на берег.

Фотографии с места аварии опубликовал на своей страницке Вконтакте отряд противопожарной службы Олонецкого района.

Как сообщалось ранее, 3 июня автомобиль «МАЗ» обрушил деревянный мост в деревне Тукса Олонецкого района. В результате 15 домов с № 15 по № 43 по улице Центральная оказались без переправы к магазинам, школе и автобусной остановке. В этой части деревни проживает 67 человек, из них 13 детей.

В районной администрации сообщили, что проезд транспорта будет осуществляется по полевой дороге через деревню Большаково. Запланировано строительство временного пешеходного моста.