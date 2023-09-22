Опубликованы фото жесткого ДТП с пострадавшим мальчиком на окраине Петрозаводска

Днем 22 сентября на пересечении Лесного проспекта и Боровой улицы грузовик протаранил две легковушки.

По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, 22 сентября в 12.31 на перекрестке улицы Боровая и Лесного проспекта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Shanghai, Skoda и Lada.



В результате аварии травмы получили 44-летний водитель автомобиля Skoda, его госпитализировали.



Семилетнему пассажиру этой же иномарки назначили амбулаторное лечение.



