Опубликованы оперативные данные по COVID-19 в России

Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 961493 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 4744 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за время пандемии 773095человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2456 пациентов.

Летальных случаев за все время: 16448, за последние сутки подтверждено 65 летальных случаев с коронавирусом.

Большая часть заболевших за последние 24 часа зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.