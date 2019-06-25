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Новости. Общество
21:05, 25 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Опубликованы расходы российских чиновников на заграничные поездки

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В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на зарубежные командировки чиновников около 19,3 миллиона рублей.

Об этом сообщается на сайте центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia, пишет "Лента.ру".

По данным исследователей, траты чиновников на зарубежные поездки не ограничены: так, глава Минпромторга Денис Мантуров во время командировок жил в номерах стоимостью до нескольких сотен тысяч рублей в сутки, а его заместитель Георгий Каламанов в 2016 году ночевал в делюксе иерусалимского The David Citadel Hotel стоимостью 45,9 тысячи рублей и в люксе дубайского Five Palm Jumeriah Dubai за 53,6 тысячи рублей в сутки. Мантуров, в свою очередь, в 2017 году останавливался в президентском номере в мексиканском отеле Four Seasons Hotel Mexico City стоимостью 478,7 тысячи рублей.

Отмечается, что ограничения на расходы чиновников в заграничных командировках все-таки есть. Так, в Уругвае и Фиджи нельзя тратить больше 70 долларов в сутки, а в Германии установлен предел в 200 евро. Тем не менее чиновники могут превышать этот лимит с разрешения руководства. Также ограничения не касаются отдельных категорий чиновников — например, федеральных министров и их заместителей.

Исследователи выяснили, что траты госслужащих на командировки по России также составляют немалую долю трат из бюджета. Так, Мантуров в 2016 году остановился в Санкт-Петербурге в люксе Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg за 81 тысячу рублей, а его заместитель Виктор Евтухов ночевал в хабаровском люксе за 52 тысячи. Хотя в поездках по России также установлены лимиты: 550 рублей в сутки на проживание и 100 рублей — на прочие расходы.

"Когда существует акт, разрешающий нарушать лимиты, эти самые лимиты не имеют абсолютно никакого смысла. И командировочные нормы по России прямо об этом свидетельствуют — гораздо проще придумать нереалистичные цены, а потом каждый раз прикрываться этим при превышениях, чем утвердить адекватные цены и соблюдать их", — отметил руководитель калининградского отделения организации Игорь Сергеев.

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Комментарии

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User
2019-06-25 22:18:09
В любом правовом государстве озвученные персонажи как минимум уже были бы уволены с волчьими билетами за растрату денег налогоплательщиков. Но в республиках суверенной дзюдохерии вместо налогоплательщиков холопы, которых можно бить дубинками, чтобы не возникали.
кир
2019-06-25 21:29:24
Может прикажете в хостелах им ночевать? :)
бюджет
2019-06-25 21:59:33
кир, зачем же утрировать? В Финке за 3000 р. со шведским завтраком. Ну им можно позволить и за 4000 р. Вот прикончили партийный, народный контроль, ОБХСС и получили грабеж наших налогов.
бюджет
2019-06-25 21:24:33
Неее! Даже не садить, на урановые рудники!
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