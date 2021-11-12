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Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря

Новости. Общество
09:00, 29 Ноября 2021
фото: © Пресс-служба АвтоВАЗа

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«Автоваз» намерен повысить цены на свои модели с 1 декабря — в седьмой раз с начала года.

Об этом пишет портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на письмо «Автоваза» дилерам.

В соответствии с условиями дилерского договора будут пересмотрены цены на все поставленные дилеру и неоплаченные автомобили.

  • Granta (кроме Granta с РУ) на 7000 рублей.
  • Vesta на 10000 рублей.
  • XRAY на 8000 рублей.
  • XRAY Cross на 10000 рублей.
  • Largus на 10000 рублей.
  • Niva Travel на 9000 рублей.
  • Niva Legend на 8000 рублей.

Также на 8-10 тыс. рублей увеличится стоимость коммерческих автомобилей VIS.

По сообщению агентства «Автостат» ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что «Автоваз» планирует сохранять стоимость автомобилей LADA более низкой, чем у иностранных конкурентов. По его словам, «Автоваз» в ценовой политике ориентируется, в том числе, на динамику цен ближайших конкурентов LADA — корейских Hyundai и Kia.

«Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок. Идут глобальные инфляционные процессы. Это означает рост цен почти на все сырье: сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. „Автовазу“ удается пока сохранить цены на максимально умеренном уровне. Дальше все будет зависеть от цен на сырье и рыночной ситуации. Даже если повышение произойдет, уверен, что это будет умеренная коррекция цен. Она не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей LADА», — сказал Чемезов.

ВТОВАЗ намерен повысить цены на свои модели с 1 декабря 2021 года. Таким образом, это будет уже седьмое массовое повышение цен на LADA с начала нынешнего года. Как пишет портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на информационное письмо АВТОВАЗа дилерам, модель LADA Granta (кроме модификаций с ручным управлением) подорожает на 7 тыс. рублей, XRAY и Niva Legend — на 8 тыс. рублей, Niva Travel — на 9 тыс. рублей, Vesta, XRAY Cross и Largus — на 10 тыс. рублей. Также на 8-10 тыс. рублей увеличится стоимость коммерческих автомобилей VIS. Как заявил ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, АВТОВАЗ планирует сохранять стоимость автомобилей LADA более низкой, чем у иностранных конкурентов. По его словам, АВТОВАЗ в ценовой политике ориентируется, в том числе, на динамику цен ближайших конкурентов LADA — корейских Hyundai и Kia. «Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок. Идут глобальные инфляционные процессы. Это означает рост цен почти на все сырье: сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. АВТОВАЗу удается пока сохранить цены на максимально умеренном уровне. Дальше все будет зависеть от цен на сырье и рыночной ситуации. Даже если повышение произойдет, уверен, что это будет умеренная коррекция цен. Она не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей LADА», — отметил С. Чемезов.

Источник: https://www.autostat.ru/news/49981/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop © Автостат.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-29 09:31:49
Сделали бы уже ежемесячно.
Полезный
2021-11-29 09:44:33
Leopol'd, сашка тебе какая печаль ? У тебя ни прав, ни кастрюли нет :)
кир
2021-11-29 09:01:42
Пофиг ваши куклы и тряпки.
Гость
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