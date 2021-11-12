Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря

«Автоваз» намерен повысить цены на свои модели с 1 декабря — в седьмой раз с начала года.

Об этом пишет портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на письмо «Автоваза» дилерам.

В соответствии с условиями дилерского договора будут пересмотрены цены на все поставленные дилеру и неоплаченные автомобили.

Granta (кроме Granta с РУ) на 7000 рублей.

Vesta на 10000 рублей.

XRAY на 8000 рублей.

XRAY Cross на 10000 рублей.

Largus на 10000 рублей.

Niva Travel на 9000 рублей.

Niva Legend на 8000 рублей.

Также на 8-10 тыс. рублей увеличится стоимость коммерческих автомобилей VIS.

По сообщению агентства «Автостат» ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что «Автоваз» планирует сохранять стоимость автомобилей LADA более низкой, чем у иностранных конкурентов. По его словам, «Автоваз» в ценовой политике ориентируется, в том числе, на динамику цен ближайших конкурентов LADA — корейских Hyundai и Kia.

«Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок. Идут глобальные инфляционные процессы. Это означает рост цен почти на все сырье: сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. „Автовазу“ удается пока сохранить цены на максимально умеренном уровне. Дальше все будет зависеть от цен на сырье и рыночной ситуации. Даже если повышение произойдет, уверен, что это будет умеренная коррекция цен. Она не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей LADА», — сказал Чемезов.

ВТОВАЗ намерен повысить цены на свои модели с 1 декабря 2021 года. Таким образом, это будет уже седьмое массовое повышение цен на LADA с начала нынешнего года. Как пишет портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на информационное письмо АВТОВАЗа дилерам, модель LADA Granta (кроме модификаций с ручным управлением) подорожает на 7 тыс. рублей, XRAY и Niva Legend — на 8 тыс. рублей, Niva Travel — на 9 тыс. рублей, Vesta, XRAY Cross и Largus — на 10 тыс. рублей. Также на 8-10 тыс. рублей увеличится стоимость коммерческих автомобилей VIS. Как заявил ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, АВТОВАЗ планирует сохранять стоимость автомобилей LADA более низкой, чем у иностранных конкурентов. По его словам, АВТОВАЗ в ценовой политике ориентируется, в том числе, на динамику цен ближайших конкурентов LADA — корейских Hyundai и Kia. «Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок. Идут глобальные инфляционные процессы. Это означает рост цен почти на все сырье: сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. АВТОВАЗу удается пока сохранить цены на максимально умеренном уровне. Дальше все будет зависеть от цен на сырье и рыночной ситуации. Даже если повышение произойдет, уверен, что это будет умеренная коррекция цен. Она не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей LADА», — отметил С. Чемезов. Источник: https://www.autostat.ru/news/49981/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop © Автостат.