Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря

Новости. Общество
09:00, 29 Ноября 2021
фото: © Пресс-служба АвтоВАЗа
«Автоваз» намерен повысить цены на свои модели с 1 декабря — в седьмой раз с начала года.
Об этом пишет портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на письмо «Автоваза» дилерам.
В соответствии с условиями дилерского договора будут пересмотрены цены на все поставленные дилеру и неоплаченные автомобили.
- Granta (кроме Granta с РУ) на 7000 рублей.
- Vesta на 10000 рублей.
- XRAY на 8000 рублей.
- XRAY Cross на 10000 рублей.
- Largus на 10000 рублей.
- Niva Travel на 9000 рублей.
- Niva Legend на 8000 рублей.
Также на 8-10 тыс. рублей увеличится стоимость коммерческих автомобилей VIS.
По сообщению агентства «Автостат» ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что «Автоваз» планирует сохранять стоимость автомобилей LADA более низкой, чем у иностранных конкурентов. По его словам, «Автоваз» в ценовой политике ориентируется, в том числе, на динамику цен ближайших конкурентов LADA — корейских Hyundai и Kia.
«Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок. Идут глобальные инфляционные процессы. Это означает рост цен почти на все сырье: сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. „Автовазу“ удается пока сохранить цены на максимально умеренном уровне. Дальше все будет зависеть от цен на сырье и рыночной ситуации. Даже если повышение произойдет, уверен, что это будет умеренная коррекция цен. Она не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей LADА», — сказал Чемезов.
ВТОВАЗ намерен повысить цены на свои модели с 1 декабря 2021 года. Таким образом, это будет уже седьмое массовое повышение цен на LADA с начала нынешнего года. Как пишет портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на информационное письмо АВТОВАЗа дилерам, модель LADA Granta (кроме модификаций с ручным управлением) подорожает на 7 тыс. рублей, XRAY и Niva Legend — на 8 тыс. рублей, Niva Travel — на 9 тыс. рублей, Vesta, XRAY Cross и Largus — на 10 тыс. рублей. Также на 8-10 тыс. рублей увеличится стоимость коммерческих автомобилей VIS. Как заявил ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, АВТОВАЗ планирует сохранять стоимость автомобилей LADA более низкой, чем у иностранных конкурентов. По его словам, АВТОВАЗ в ценовой политике ориентируется, в том числе, на динамику цен ближайших конкурентов LADA — корейских Hyundai и Kia. «Мы же не изобретаем сами все эти цифры, их дает рынок. Идут глобальные инфляционные процессы. Это означает рост цен почти на все сырье: сталь, пластики, металлы и электронные компоненты. АВТОВАЗу удается пока сохранить цены на максимально умеренном уровне. Дальше все будет зависеть от цен на сырье и рыночной ситуации. Даже если повышение произойдет, уверен, что это будет умеренная коррекция цен. Она не нанесет ущерба конкурентным преимуществам автомобилей LADА», — отметил С. Чемезов.
Источник: https://www.autostat.ru/news/49981/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop © Автостат.
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