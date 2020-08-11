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Опубликованы результаты проверок качества питьевой воды в Карелии

Новости. Общество
10:18, 12 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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За первое полугодие 2020 года в республике было проведено 23 проверки, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Качество питьевой воды по сравнению с 2019 годом осталось примерно на том же уровне и составило 41,9% и 4,6% несоответствующих гигиеническим нормативам проб воды.

К основным проблемам относятся:

- отсутствие проектов зон санитарной охраны;

- изношенность, устаревшее оборудование большинства водопроводных очистных сооружений;

- высокий процент изношенности водопроводных труб (более 70%);

- отсутствие технологических процессов по снижению природной цветности воды поверхностных водоисточников;

- частая смена организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем водоснабжения населенных пунктов.

Вынесено 16 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 240 тысяч рублей.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-08-12 12:36:14
Хорошо, что озеро большое, нас, паразитов, очень много может вытерпеть.
zanoza
2020-08-12 12:27:30
Коммунальный колапс набирает обороты по всей стране,Карелия не исключение, а скорее наоборот.
кир
2020-08-12 12:11:36
Большевики постановили забор питьевой воды в нашем городе сделать в Онежской губе, куда приносит свои ржавые воды болотистая река Шуя. Сначала были деревянные трубы, потом железные. С тех пор пили плохую воду. Наступили новые времена к концу прошлого века. Встал вопрос об очистных сооружениях. И об изменении места забора воды. Даже в прессе была робкая попытка обсудить перенос забора воды в Большое Онего за Ивановские острова. Там вода природная считается одной из самых чистых в Европе. Да не тут то было. Разговорчики прекратили, так как не было политической воли и желания ссорится с Москвой. Бездарное руководство было и в те времена. Как и сейчас, когда затеяли уплотнительную застройку города, закладывая огромную мину в жизнь следующих поколений. Но вернемся к нашим баранам. Технические проблемы не были камнем преткновения. Они к тому времени были решаемы. Несколько километров труб, насосная станция и никакой дорогой очистки воды. Пошли по другому пути. Долго модернизировали очистные сооружения, закупили за рубежом дорогостоящие химические порошки, поддерживая на плаву экономику недружественных нам стран. Теперь химией очищаем очень грязные воды реки Шуя, в которую сбрасывается вся мыслимая искусственную грязь и немыслимая природная, которая из болот сама натекает. Так и живем по прежнему неразумно. :)
Изя
2020-08-12 10:32:39
На хрена эти проверки из года в год . если ничего не меняется . а может и ухудшается :)
Театральный критик
2020-08-12 10:30:49
Либерашки не согласны. Щас истерить начнут
Гость
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