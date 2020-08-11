Опубликованы результаты проверок качества питьевой воды в Карелии

За первое полугодие 2020 года в республике было проведено 23 проверки, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Качество питьевой воды по сравнению с 2019 годом осталось примерно на том же уровне и составило 41,9% и 4,6% несоответствующих гигиеническим нормативам проб воды.

К основным проблемам относятся:

- отсутствие проектов зон санитарной охраны;

- изношенность, устаревшее оборудование большинства водопроводных очистных сооружений;

- высокий процент изношенности водопроводных труб (более 70%);

- отсутствие технологических процессов по снижению природной цветности воды поверхностных водоисточников;

- частая смена организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем водоснабжения населенных пунктов.

Вынесено 16 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 240 тысяч рублей.