Опубликованы результаты проверок качества питьевой воды в Карелии

За первое полугодие 2020 года в республике было проведено 23 проверки, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.
Качество питьевой воды по сравнению с 2019 годом осталось примерно на том же уровне и составило 41,9% и 4,6% несоответствующих гигиеническим нормативам проб воды.
К основным проблемам относятся:
- отсутствие проектов зон санитарной охраны;
- изношенность, устаревшее оборудование большинства водопроводных очистных сооружений;
- высокий процент изношенности водопроводных труб (более 70%);
- отсутствие технологических процессов по снижению природной цветности воды поверхностных водоисточников;
- частая смена организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем водоснабжения населенных пунктов.
Вынесено 16 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 240 тысяч рублей.
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