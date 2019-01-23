Орешкин призвал думать не о России "после Путина", а в перспективе до 2100 года

Министр экономического развития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе на сессии "Как обеспечить конкурентоспособность России", где обсуждались действия российских властей по реструктуризации экономики, ответил на вопрос про страну после президентства Владимира Путина.

"Нужно думать не о том, какой будет Россия после Путина, а какой она будет после всех нас", – заявил Орешкин. Так он ответил на вопрос модератора сессии Алессандра Галлони, редактора международных новостей Reuters: "Можно ли уже начинать думать о России после Путина?"

"Я немного младше, чем он (Путин), – добавил министр. - Нужно думать, какой будет Россия в 2050 году, в 2100 году и далее, что мы должны делать сегодня, чтобы страна была лучше в будущем".

"Мы концентрируемся на внутренних задачах, – пояснил также Орешкин, – на инвестициях в человеческий капитал, повышении производительности, в том числе с внедрением передовых управленческих практик, стараемся добиться успеха в малых делах, которые не видны на геополитическом уровне, чтобы сделать Россию более конкурентоспособной", передают "Ведомости".