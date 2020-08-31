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Орешкин: Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира

Новости. Экономика
22:00, 31 Августа 2020
фото: © Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ
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Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Россия не отказывалась от целей войти в пятерку экономик [мира]. Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, что в этом году она [цель] достигнута", – сказал Орешкин.

Он отметил, что теперь необходимо будет закрепиться в "пятерке" наиболее развитых экономик мира, пишет ТАСС.

"А дальше – исполнение и достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей позволит держаться в этой группе", – добавил он.

По словам Орешкина, достижению цели войти в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности способствовали последствия пандемии.

Исполнение бюджета РФ в 2020 году будет лучше, чем планировалось в июне – июле, доходная база точно будет больше, заявил Орешкин. 

"Очевидно, что по бюджету мы будем иметь ситуацию лучше, чем мы оценивали в июне – июле, когда мы консервативно подходили к оценкам. Сейчас очевидно, что и по прогнозу, и по бюджету ситуация будет лучше… Доходная база точно будет больше, чем планировалось", – считает он.

Отвечая на вопрос, повлияет ли ситуация с бюджетом на государственные заимствования, Орешкин отметил, что не видит никаких проблем с госзаимствованиями РФ.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-09-01 00:03:13
Похоже некоторые чемоданы из МИД добрались до адресатов!
Саныч
2020-08-31 22:08:04
Этому больше не наливать.
Гость
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