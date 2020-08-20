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Организатор патриотического фестиваля в Карелии в разгар эпидемии коронавируса получил предупреждение

Новости. Общество
07:50, 21 Августа 2020
фото: официальная группа музейного комплекса "Гора Филина" https://vk.com/gorafilina
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Организатор фестиваля "Забытый урок истории", который прошел в Лахденпохском районе Карелии, несмотря на запрет массовых мероприятий, привлечен к административной ответственности.

Об этом сообщил глава Лахденпохского района Олег Болгов.

"К административной ответственности по ст.20.6.1 КоАП РФ за невыполнение установленных правил при проведении 25 июля военно-патриотического фестиваля "Забытый урок истории" на "Горе Филина" привлечен его организатор В. Гавриленко, сообщил Болгов в своем официальном телеграм-канале. - Ему назначено наказание в виде предупреждения".

Напомним, масштабный патриотический фестиваль прошел в Лахденпохском районе Карелии, несмотря на запрет массовых мероприятий. Отчет о проведенном 25 июля фестивале был опубликован в официальной группе музейного комплекса "Гора Филина", где и проводилось мероприятие.

На территории музея, в парке военной техники прошли выступления творческих хореографических и певческих коллективов из Карелии, Ленинградской области и Северной столицы. Судя по многочисленным фотографиям, в фестивале участвовало несколько сотен человек. При этом участники мероприятия не соблюдали социальную дистанцию и не использовали средства индивидуальной защиты (маски).

Фестиваль был подготовлен совместно с клубами мотоциклистов "Ночные волки" Карелии и Севера-запада. Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

Отметим, что 22 июля глава Карелии своим распоряжением запретил в регионе проведение массовых мероприятий. Согласно этому документу, с 22 июля число участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, которые проводятся на территории республики, было ограничено до 20 человек. По словам Парфенчикова, на эту меру пришлось пойти из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости COVID-19 в Карелии.

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