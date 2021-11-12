Организатора наркопритона в Карелии отдали под суд

В Сегеже будут судить местного жителя, который устроил наркопритон и купил в интернете дурь другу.

Прокуратура Сегежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в наркопреступлениях.

По версии следствия, в июле 2020 года 35-летний житель Сегежского района через интернет купил наркотики для своего знакомого на его деньги.

Помимо этого, он организовал притон в квартире своего родственника в Сегеже, помещение которой в период с октября по декабрь 2020 года систематически предоставлял своим знакомым для употребления наркотиков.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.