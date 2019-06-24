Организаторы наркопритона в Петрозаводске оказались под колпаком у полицейских

Двое петрозаводчан, 23-летняя девушка и 28-летний мужчина, попали в поле зрения полицейских. Предполагается, что они причастны к сбыту наркотика бесконтактным способом, сообщили в МВД Карелии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Петрозаводску выяснили дополнительные обстоятельства незаконной деятельности. По версии следствия, жители карельской столицы, желая получить дополнительный заработок, сбывали запрещенные вещества своим знакомым непосредственно из рук в руки. Сделка проходила в одной из квартир, где покупатели оставались для употребления наркотика.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли в квартире синтетические наркотические средства общей массой более 3 граммов, приготовленные для сбыта и личного потребления, а также шприцы, трубки и иные приспособления.

В настоящее время в отношении двоих петрозаводчан расследуются уголовные дела. Девушка находится под подпиской о невыезде, судимый мужчина – под стражей.