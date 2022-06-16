Организация в Карелии получила штраф за прием на работу бывшего госслужащего

В Медвежьегорском районе руководитель учреждения оштрафован за коррупционное правонарушение, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Медвежьегорского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой выявила нарушение в деятельности одного из юридических лиц.

Установлено, что вопреки требованиям Федерального закона «О противодействии коррупции» руководитель учреждения, приняв на работу бывшего сотрудника учреждения УФСИН Карелии, не направил в 10-дневный срок нанимателю по его последнему месту службы уведомление о заключении трудового договора.

В связи с этим прокурором Медвежьегорского района в отношении должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении за то, что принял на работу бывшего государственного служащего.

Суд оштрафовал руководителя учреждения на 20 тысяч рублей.



