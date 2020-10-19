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Органы соцопеки во Франции отобрали ребенка у туристки из России

Новости. Общество
22:00, 19 Октября 2020
фото: © ТАСС / Станислав Красильников
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Сейчас социальные службы не разрешают матери встречаться с 6-летним сыном и готовят для него приемную семью.

Посольство РФ в Париже подготовило обращение в МИД Франции с требованием соблюдать права российской туристки, у которой французские службы социальной опеки отобрали 6-летнего ребенка. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в воскресенье руководитель пресс-службы дипломатической миссии Сергей Паринов.

"Мы прилагаем все усилия к обеспечению соблюдения прав нашей соотечественницы, невзирая на любые ее возможные проблемы с французским законодательством", - сказал дипломат. По его словам, "посольство подготовило соответствующую ноту в МИД Франции".

"Посольство поддерживает контакт с ней с момента ее обращения 7 октября. Мы следим за развитием ситуации", - подчеркнул Паринов. "Самой соотечественнице мы настоятельно рекомендовали при первой возможности возвращаться в Россию вместе с ребенком", - отметил он.

Ранее общественное международное движение "Русские матери" сообщило ТАСС, что также занимается судьбой российской туристки. 42-летняя жительница Печоры Жаклин Пиликина приехала со своим шестилетним сыном по туристической визе в Лион в феврале этого года. В связи с началом пандемии коронавируса и введением в середине марта режима самоизоляции они не смогли вернуться на родину и временно проживали в гостинице этого французского города.

7 октября, как сообщили в организации, французские власти забрали ребенка, когда он находился в холле отеля, и поместили в детский дом. По словам представителей общественного движения, "социальные службы запрещают матери встречаться с сыном и готовят для него приемную семью".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Буба
2020-10-19 23:44:04
А подробности где? Опять. Как в Финляндии лет 5 назад. Всех подряд забирали. Жительница Печоры - Жаклин? С февраля в гостинице, во Франции? А вывозные рейсы. На какие деньги жили?
Боюсь предположить
кир
2020-10-19 22:01:57
Пофиг.
Гость
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