«Орланы» запустят из Петрозаводска в Сортавалу на майские праздники

Рельсовые автобусы будут курсировать из Столицы Карелии в Приладожье с 30 апреля по 10 мая.

Так как спрос на поездки по Карелии растет, в майские праздники назначены рельсовые автобусы РА-3 — «Орлан» № 932/931 сообщением Петрозаводск–Горный парк «Рускеала»–Сортавала. Об этом сообщили в правительстве республики.

«Орланы» будут курсировать с 30 апреля по 10 мая, отправляясь из Петрозаводска в 06:20 и возвращаясь обратно в 22:37. Остановки предусмотрены на станциях: Эссойла, Суоярви, Маткаселькя, Горный парк «Рускеала», Хелюля, Сортавала-Центр.

Ранее сообщалось, РЖД хотят пустить пассажирский поезд между Петрозаводском, Вологдой и Ярославлем.