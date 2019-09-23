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Новости. Спорт
13:29, 23 Сентября 2019
фото: из соцсети / © Юра Unior Кушнир

"Оружейники" Петрозаводска сказали донорам "спасибо", выиграв полуфинал

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Карельская команда по американскому футболу вышла в финал, одержав победу в матче с "Витязем" из Подольска.

Как сообщается в паблике "Карельской федерации американского футбола", 22 сентября наша команда "Оружейники" сыграла полуфинал Открытой Лиги Черноземья, крупнейшего российского соревнования в 2019 году.

"Карельские Оружейники" сыграли против "Витязя" из Подольска.

"Это была самая тяжёлая игра сезона, - признались игроки. – "Витязи" - очень сильный соперник. До последней четверти проигрывали 0:7, потом собрались и вытащили игру. 17:7".

Теперь победителей - команду "Карельский оружейников" ждет игра в финале против московского "Спартака".

Ранее "Оружейники" сообщали, что 21 сентября – это не обычный день, а Всемирный день доноров костного мозга.

"По доброй традиции мы посвящаем этот матч важной социальной теме — борьбе с раком крови (лейкозом). Здоровые люди часто не задумываются о тех, кто столкнулся со страшной болезнью один на один. А ведь это неправильно! И именно здоровые люди могут помочь, например, став донором костного мозга! Мы вместе с Карельским регистром доноров костного мозга говорим "Спасибо!" всем донорам!", - сообщается в паблике команды.

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Комментарии

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ники
2019-09-23 15:16:52
Игру то сыграли , а где она помощь в Карелии так и не понял .
однозначно
2019-09-23 13:41:07
Сколько конкретно костного мозга в граммах сдали эти оружейники ? Вот прямо по номерам на форме. Эталоны бесполезности для общества.
Гость
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