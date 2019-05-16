Осеменители проедутся по районам Карелии

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Станция по борьбе с болезнями животных начинает оказывать услугу по искусственному осеменению крупного рогатого скота, сообщили в Минсельхозе Карелии.
ГБУ РК "Республиканская СББЖ" начинает оказывать услугу по искусственному осеменению крупного рогатого скота на территории Сортавальского, Лахденпохского, Питкярантского и Суоярвского районов.
Осеменение маточного поголовья будет производиться высококачественным семенем быков-производителей айрширской породы.
Заявки на осеменение принимаются по телефону 89214509481.
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