Осеменители проедутся по районам Карелии

Станция по борьбе с болезнями животных начинает оказывать услугу по искусственному осеменению крупного рогатого скота, сообщили в Минсельхозе Карелии.

ГБУ РК "Республиканская СББЖ" начинает оказывать услугу по искусственному осеменению крупного рогатого скота на территории Сортавальского, Лахденпохского, Питкярантского и Суоярвского районов.



Осеменение маточного поголовья будет производиться высококачественным семенем быков-производителей айрширской породы.



Заявки на осеменение принимаются по телефону 89214509481.



