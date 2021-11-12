Ослабление ковид-ограничений должно мотивировать на вакцинацию, заявил глава Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что по сравнению с другими регионами, в республике более мягкие ограничительные меры и при определенных условиях они могут быть еще ослаблены.

Об этом он заявил на заседании правительства.

«Если сравнивать Карелию с другими регионами, мы достаточно избирательно и мягко пока подходим к ограничительным мерам. У нас не так много направлений, где требуется наличие QR-кода, перенесенной болезни, вакцинации… Сейчас не нужно искать какие-то новые инструменты — безусловно, болезненные. Нужно обеспечить реализацию тех положений, которые мы приняли. Ну, и, конечно, в каких-то решениях нужно где-то и послабления давать, акцентируя эти послабления на мотивацию наших жителей на вакцинацию», — сказал губернатор.