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Ослабление ковид-ограничений должно мотивировать на вакцинацию, заявил глава Карелии

Новости. Общество
10:48, 25 Ноября 2021
фото: © Правительство Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что по сравнению с другими регионами, в республике более мягкие ограничительные меры и при определенных условиях они могут быть еще ослаблены.

Об этом он заявил на заседании правительства.

«Если сравнивать Карелию с другими регионами, мы достаточно избирательно и мягко пока подходим к ограничительным мерам. У нас не так много направлений, где требуется наличие QR-кода, перенесенной болезни, вакцинации… Сейчас не нужно искать какие-то новые инструменты — безусловно, болезненные. Нужно обеспечить реализацию тех положений, которые мы приняли. Ну, и, конечно, в каких-то решениях нужно где-то и послабления давать, акцентируя эти послабления на мотивацию наших жителей на вакцинацию», — сказал губернатор.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2021-11-25 11:51:40
Дал боже , что ему не гоже .
Изя
2021-11-25 11:25:56
В трудовые коллективы пусть выедет и выступит хоть раз , там ему скажут что о нем думают приличные люди :)
кенгуру
2021-11-25 11:13:23
бредятина. Связи нет никакой


Народ не верит принудителям Голиковым-Поповым
Саныч
2021-11-25 11:09:02
Тяжело нынче с населением. Дуришь его, дуришь, а потом он почему-то отказывается верить.
кир
2021-11-25 12:02:36
Саныч, население традиционно ненавидит начальство. Исторически так сложилось. Оптимально - это жить при диктаторе в военном положении.
бюджет
2021-11-25 11:08:18
Какие могут быть ограничения если Президент каждый день по ЦТ говорит : добровольно, добровольно, добровольно.....Или вертикаль не работает?
Вася
2021-11-25 11:31:25
бюджет, Россия нарастила закупки пальмового масла
кенгуру
2021-11-25 11:42:50
Вася, которым ты молоко бодяжишь
Гость
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