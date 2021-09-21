Особые праздничные рейсы поездов планируется запустить между Москвой и Карелией

Федеральная пассажирская компания собирается на ноябрьские праздники запустить специальные рейсы поездов между Москвой и Сортавалой с заездом в Горный парк «Рускеала».

Об этом сообщили в пресс-службе АО «ФПК».

Праздничные рейсы планируется организовать на маршруте Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва. На этом направлении уже давно курсирует туристический поезд 928/927, который делает остановки в городах следования и дожидается туристов, пока они ходят по экскурсиям.

«Для желающих отправиться в путешествие в период ноябрьских праздников АО „ФПК“ планирует организацию курсирования поезда по особенному маршруту, в который включена остановка в Горном парке „Рускеала“. Рассматривается возможность отправления поезда по этому маршруту 3 ноября и возвращения обратно в столицу 7 ноября», — добавили в ФПК.