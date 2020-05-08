Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков создал рабочую группу по подготовке плана мероприятий по установлению в Петрозаводске особого режима въезда - выезда граждан.

Рабочая группа, следует из распоряжения губернатора, создана "в целях выработки решений и формирования плана мероприятий по установлению в Петрозаводске особого режима въезда и выезда граждан с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции".

В состав рабочей группы вошли Первый заместитель Главы Республики Карелия Александр Чепик, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Сергей Щебекин, начальник отдела Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Андрей Мелентьев, заммэра Петрозаводска Андрей Бекелев, начальник управления по делам ГО и ЧС мэрии Игорь Виноградов.

Организационное обеспечение деятельности рабочей группы возложено на Минтранс Карелии.

Напомним, с 12 мая в Костомукше начинает работу электронная система пропусков на въезд и выезд из города.