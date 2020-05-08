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Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19

Новости. Общество
15:07, 09 Мая 2020
фото: "Столица на Онего"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков создал рабочую группу по подготовке плана мероприятий по установлению в Петрозаводске особого режима въезда - выезда граждан.

Рабочая группа, следует из распоряжения губернатора, создана "в целях выработки решений и формирования плана мероприятий по установлению в Петрозаводске особого режима въезда и выезда граждан с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции".

В состав рабочей группы вошли Первый заместитель Главы Республики Карелия  Александр Чепик, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Сергей Щебекин, начальник отдела Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Андрей Мелентьев, заммэра Петрозаводска Андрей Бекелев, начальник управления по делам ГО и ЧС мэрии Игорь Виноградов.

Организационное обеспечение деятельности рабочей группы возложено на Минтранс Карелии.

Напомним, с 12 мая в Костомукше начинает работу электронная система пропусков на въезд и выезд из города.

 

 

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Комментарии

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Fit G
2020-05-09 16:25:18
Навальнятина жжет:
- "Бизнесменша из Красноярска Светлана Алвес, которая пиарила программу блогера Алексея Навального «5 шагов для России» и жаловалась на недостаточную помощь предпринимателям со стороны государства, призналась, что не оформляла своих сотрудников на работу и не платила налоги. Об этом она рассказала журналисту Алексею Пивоварову." (С)
Что мне подсказывает, что джинсовый барыга, что-то не договаривает.
Ткачев
2020-05-09 16:46:14
Fit G, Буржуи местечковые многого не договаривают. Одного не знают, что все их ужимки давно описаны в "Капитале".
Дима
2020-05-09 15:40:56
Совсем уже крышу срывает...в других регионах, где и число заразившихся больше, уже и парикмахерские открылись, и общественный транспорт не останавливали. У нас, похоже, собирают "лучшие" практики по всей стране, и ещё дополнительно своей жести внедряют.
Zim
2020-05-09 17:22:59
Дима, а может из-за этих самых «практик» и меньше чем в других регионах заболевших?
Гость
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Чтиво

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Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
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