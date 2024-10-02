«Осталось совсем чуть-чуть»: Инна Колыхматова рассказала о ремонте Пименовского моста

Подрядчик заасфальтирует дорогу на этой неделе.

Подрядчик планирует заасфальтировать проезжую часть через Пименовский мост уже на этой неделе. Об этом сообщила Инна Колыхматова на своей странице в соцсети.

«Подрядчик понимает всю ответственность, с работами не медлит, планирует заасфальтировать проезжую часть уже на этой неделе. Тогда и движение на Пименовском мосту откроем. Все осознают, насколько важно сделать это как можно скорее. Силовые ограждения „Кондопожское ДРСУ“ будет менять уже после этого»,

— сообщила мэр города.

По словам Инны Колыхматовой, сегодня ремонт Пименовского моста входит в приоритетные задачи города. Ход работ постоянно контролируют специалисты.

«Еще до закрытия моста совместно с ГИБДД проанализировали движение машин и места основных заторов. На восьми перекрестках отрегулировали работу светофоров. Конечно, пробки не исчезли, но несколько разрядить ситуацию у нас получилось. Осталось совсем чуть-чуть, и Пименовский мост снова будет открыт.»,

— отметила Инна Колыхматова.



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