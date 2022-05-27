Осталось три дня: в Петрозаводске завершается голосование по выбору территории для благоустройства

У петрозаводчан осталось несколько дней, чтобы выбрать семь объектов, которые преобразятся уже в следующем году, сообщили в администрации Петрозаводска.

Жители карельской столицы выбирают общественные территории для благоустройства в 2023 году. Голосование на единой платформе близится к завершению.

До 30 мая петрозаводчанам предстоит выбрать семь объектов, которые будут включены в программу благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Всего инициативными группами предложено 20 общественных пространств.

Для того, чтобы поддержать любимый парк или сквер, необходимо перейти по ссылке и авторизоваться через портал Госуслуг или по телефону.

Обратиться за помощью по вопросам участия в голосовании можно к волонтерам проекта. Они работают вблизи крупных торговых центров, на городских субботниках и других массовых мероприятиях.