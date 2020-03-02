Останки еще одной женщины обнаружили на пепелище в Карелии

Пожар произошел 1 марта в Спасской губе, сообщили в Следкоме Карелии.
Ранее сообщалось, что на пожаре в восьмиквартирном деревянном дома в поселке Спасская Губа были обнаружены тела мужчины и женщины.
По уточненной информации Следкома, на пожаре погибли: 45-летний мужчина и две 64-летние женщины, проживавших в доме.
Причины пожара и смерти потерпевших устанавливаются.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии