Останки еще одной женщины обнаружили на пепелище в Карелии

Пожар произошел 1 марта в Спасской губе, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее сообщалось, что на пожаре в восьмиквартирном деревянном дома в поселке Спасская Губа были обнаружены тела мужчины и женщины.

По уточненной информации Следкома, на пожаре погибли: 45-летний мужчина и две 64-летние женщины, проживавших в доме.

Причины пожара и смерти потерпевших устанавливаются.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.