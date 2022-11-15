Остановка автобуса в Петрозаводске появится там, где она была запрещена по ПДД

Власти Петрозаводска добились разрешения обустроить остановку пассажирских автобусов у понтонного моста в микрорайоне Соломенное.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

По его словам, жители Петрозаводска неоднократно просили сделать там остановку, но это было запрещено Правилами дорожного движения.

«По сложившейся традиции у моста нередко останавливались автобусы, только вот традиция эта противоречит ПДД: знаков нет, а значит — выпускать и запускать пассажиров в этом месте нельзя. Попросили коллег из правительства вникнуть в суть, и вот при содействии Минтранса Карелии вопрос решился. У переправы со стороны города будет установлен павильон и дорожный знак, а еще один знак появится у существующего павильона со стороны Заозерья», — написал Любарский на своей странице Вконтакте.

По его словам, Минтранс включит эти остановки в соответствующий реестр.

«Водители автобусов „Карелавтотранса“ будут останавливаться в привычных для горожан местах без угрозы получить штраф. Отдельное спасибо депутату Петросовета Александру Калько: весь монтаж конструкций он возьмет на себя. Если погода позволит, работы завершатся уже на этой неделе», — добил мэр города.