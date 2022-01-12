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Остановка машин будет запрещена рядом с новым микрорайоном Петрозаводска

Новости. Общество
12:10, 13 Января 2022
фото: Карты Google

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Мэрия столицы Карелии сообщает, что в начале февраля на одном из участков Комсомольского проспекта в Петрозаводске запретят остановку транспорта.

С 4 февраля на участке Комсомольского проспекта, расположенном напротив магазина «Лента» в Петрозаводске, запретят остановку транспорта. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

Изменение схемы движения направлено на повышение пропускной способности магистрали. Большегрузы, которые водители часто оставляют на этом участке дороги, затрудняют выезд из нового микрорайона Кукковки, сообщили в мэрии. Предполагается, что нововведение обеспечит более удобный выезд из микрорайона.

Ранее сообщалось, что в посёлке Шуя Прионежского района изменилась организация движения: в населенном пункте выбрали новую главную дорогу.

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Комментарии

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admin admin
2022-01-13 13:07:09
между энтузиастов и въездом к ленте стоит умотанный грузовки с манипулятором в лета, представляет из себя огромный сугроб и полностью перекрывает полторы полосы. Там тоже необходим знак!
Juniper59
2022-01-13 12:36:46
А почему с четвёртого февраля, а не раньше?
Запретить её там надо было сразу же после постройки первого дома за "Лентой". Ну, или со дня запуска туда общественного транспорта.
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