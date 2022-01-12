Остановка машин будет запрещена рядом с новым микрорайоном Петрозаводска

Мэрия столицы Карелии сообщает, что в начале февраля на одном из участков Комсомольского проспекта в Петрозаводске запретят остановку транспорта.

С 4 февраля на участке Комсомольского проспекта, расположенном напротив магазина «Лента» в Петрозаводске, запретят остановку транспорта. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

Изменение схемы движения направлено на повышение пропускной способности магистрали. Большегрузы, которые водители часто оставляют на этом участке дороги, затрудняют выезд из нового микрорайона Кукковки, сообщили в мэрии. Предполагается, что нововведение обеспечит более удобный выезд из микрорайона.

Ранее сообщалось, что в посёлке Шуя Прионежского района изменилась организация движения: в населенном пункте выбрали новую главную дорогу.