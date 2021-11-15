Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске

В воскресенье, 9 января изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска, сообщили в мэрии.

В воскресенье, 9 января изменится схема движения транспорта в центре карельской столицы. Как сообщили в администрации города, с 8.00 до 21.00 на площади Гагарина будет запрещена остановка напротив железнодорожного вокзала. Также на этот период запретят стоянку вдоль дома № 2 от пересечения с улицей Шотмана.



Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.