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Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске

Новости. Общество
10:14, 08 Января 2022

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В воскресенье, 9 января изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска, сообщили в мэрии.

В воскресенье, 9 января изменится схема движения транспорта в центре карельской столицы. Как сообщили в администрации города, с 8.00 до 21.00 на площади Гагарина будет запрещена остановка напротив железнодорожного вокзала. Также на этот период запретят стоянку вдоль дома № 2 от пересечения с улицей Шотмана.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

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Комментарии

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кир
2022-01-08 13:28:53
Дед Мороз приедет, а вы боялись. :)
Sim22
2022-01-08 11:21:32
Какой-то хмырь приедет!
Leopol'd
2022-01-08 12:34:30
Sim22, скорее уедет, вечерней лошадью на Москву. А ФСБшники, в целях безопасности, с утра площадь без машин организовали.
Серж
2022-01-08 10:29:27
Как встречать и провожать гостей , если на машине к вокзалу даже не подъехать .
кир
2022-01-08 10:21:43
Второй раз предупредили - затевают что-то.
nae
2022-01-08 13:07:39
кир, смуту? ))
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