Остановку транспорта запретили на 10 улицах Петрозаводска

Водителей предупредили, где ночью в столице Карелии будут убирать снег.

В Госавтоинспекция Карелии перечислили улицы, где в ночь на 29 января будет проходить уборка снега.

Остановка автомобилей в ночь на среду будет запрещена на улицах: Сортавальская, Фролова (нечетная сторона), Парфенова, Кемская, Мерецкова (нечетная сторона), Горького (нечетная сторона), Герцена (нечетная сторона), Дзержинского (нечетная сторона), Свердлова (нечетная сторона, а также на Октябрьском проспекте (нечётная сторона).

В ГАИ напомнили, что автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на спецстоянку.