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Остановку транспорта запретят еще на одной улице в Петрозаводске

Новости. Общество
11:37, 22 Сентября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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В октябре изменится схема движения транспорта на Голиковке, сообщили в администрации города.

С 11 октября на проспекте Александра Невского будет запрещена остановка по четной стороне улицы вдоль дома № 70 до пересечения с Комсомольским проспектом. Нововведения призваны увеличить пропускную способность на перекрестке при повороте направо и снизить вероятность возникновения заторов.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Напомним, с 11 сентября изменилась схема движения транспорта на перекрестке улицы Анохина и проспекта Ленина в Петрозаводске.

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