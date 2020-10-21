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Остановку транспорта запретят у ярмарочной площади в Петрозаводске

Новости. Общество
16:02, 22 Октября 2020
фото: © Яндекс. Карты
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С завтрашнего дня изменится схема движения транспорта на Октябрьском проспекте, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 23 октября до 1 ноября изменится схема движения транспорта в районе Ярмарочной площади на Октябрьском проспекте. На участке между улицами Краснодонцев и Инженерной будет запрещена остановка. Ограничения в указанный период будут действовать ежедневно с 8 до 23 часов.

Изменения в схеме движения транспорта связаны с проведением сельскохозяйственной ярмарки. По информации Министерства сельского и рыбного хозяйства республики, она начнет свою работу завтра, 23 октября, с 11 часов утра. На Ярмарочной площади свои товары предложат местные производители. Среди них – представители более 40 хозяйствующих субъектов: предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные предприятия, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, форелевые хозяйства, пчеловоды. С 24 октября до 1 ноября – время работы ярмарки с 9 до 17 часов.

Ранее сообщалось, что возле гимназии №17 в Петрозаводске изменилась схема движения транспорта.

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