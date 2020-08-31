Возле гимназии №17 в Петрозаводске изменилась схема движения транспорта

На участке Вольной улицы – от улицы Дзержинского в сторону парковки гипермаркета – организовано одностороннее движение, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Проезд в обратном направлении теперь запрещён. Изменения должны повысить безопасность маршрута к образовательному учреждению для воспитанников гимназии.

Новые знаки установили в рамках реконструкции Кировского моста через реку Неглинку.





Напоминаем, что в связи с ремонтом на этом объекте ещё в июне здесь изменилась схема транспортного сообщения.



Также на Малой Слободской улице по левой стороне в направлении улицы Кирова предусмотрена замена знаков 3.27 "Остановка запрещена" на 3.28 "Стоянка запрещена". Это позволит родителям на личном транспорте с большим удобством доставлять школьников на занятия.

Напомним, со 2 сентября на улице Мончегорской ограничат движение транспорта.