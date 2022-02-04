Остановку транспорта запретят в центре Петрозаводска из-за «Гипербореи»

В центре столицы Карелии Петрозаводска изменится схема движения в связи с проведением Международного зимнего фестиваля «Гиперборея–2022», сообщили в администрации города.

Так, со среды, 9 февраля, на Онежской набережной от улицы Еремеева до проспекта Ленина запретят остановку и стоянку автомобилей. Запрет продлится до 20:00 12 февраля.

Основные изменения в организации движения произойдут в финальный день зимнего фестиваля «Гиперборея–2022» – 12 февраля – с 8:00 до 20:00. В это время проезд автомобилей будет запрещен по улице Еремеева (от улицы Куйбышева до Онежской набережной), по Онежской набережной (от улицы Еремеева до проспекта Ленина), по проспекту Ленина (от Онежской набережной до улицы Куйбышева), а также по Пушкинской улице (от улицы Титова до проспекта Ленина).

Как отметили в мэрии, изменения в схеме движения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность гостям и участникам зимнего фестиваля.

Ранее оргкомитет «Гипербореи» пообещал «прекрасную работу» общественного транспорта гостям фестиваля.