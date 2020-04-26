Оставленная в магазине Петрозаводска сумка стала искушением для пенсионера

В начале апреля в полицию обратилась 73-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка сообщила, что потеряла сумку, в которой находились документы, банковские карты, телефон и деньги – более 10 тысяч рублей. Женщина была уверена, что оставила ее в продуктовом магазине.

Полицейские выяснили, что сумку нашел посетитель торгового заведения, 62-летний мужчина.

Находку пенсионер обнаружил в открытой ячейке для хранения вещей и не смог пройти мимо. На улице он проверил содержимое, телефон и деньги забрал себе, от остального избавился.

Возбуждено уголовное дело.

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