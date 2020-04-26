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Оставшаяся без ночлега девушка украла у петрозаводчанина ноутбук

Новости. Криминал
11:40, 27 Апреля 2020
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В конце марта в полицию поступило заявление от 30-летнего жителя общежития, сообщили в МВД Карелии.

Он сообщил, что из его комнаты пропал ноутбук стоимостью 47 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что посторонних он к себе не пускал. Однако в один из дней к нему в гости попросилась 19-летняя девушка. Она приехала в Петрозаводск из Кондопоги и не знала, где остановиться на ночлег. Мужчина дал ей ключ от комнаты, а сам ушел на работу. Утром гостья не стала дожидаться его возвращения и отправилась на вокзал.

Было установлено, что именно кондопожанка украла ноутбук.

Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

Ранее житель Карелии дважды заплатил за ноутбук.

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Комментарии

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кир
2020-04-27 12:08:23
Хотел бесплатно. Не вышло.
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