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Оставленный на парковке в Петрозаводске автомобиль распилили на металлолом

Новости. Криминал
12:05, 04 Октября 2021
фото: © Gusanbek / drive2.com

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Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело против жителя города, который распилил чужой автомобиль на металлолом прямо на парковке.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

С заявлением в полицию обратился 51-летний хозяин автомобиля — житель Прионежья. Он сообщил, что летом, когда приезжал в Петрозаводск по делам, его иномарка сломалась. Он припарковал машину на одной из автостоянок, а когда пришел ее забирать, увидел, что она исчезла. Материальный ущерб вледелец оценил в 43 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские заподозрили 36-летнего ранее судимого петрозаводчанина. После задержания он признался, что увидел на автостоянке машину, которой давно никто не пользуется, и решил, что она никому не нужна. Тогда, подозреваемый распилил кузов, сбыл его фрагменты в пункт приёма металлолома, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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Гриша
2021-10-04 12:08:05
Санитар города :)
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