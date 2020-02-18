Осужденного в Карелии отпустили в отпуск

Осужденному, отбывающему наказание в СИЗО-2 в Сегеже, дали трехдневный отпуск, сообщили в УФСИН Карелии.

Осужденному, отбывающему наказание в отряде по хозяйственному обеспечению ФКУ СИЗО-2 УФСИН по Республике Карелия, был предоставлен выезд за пределы исправительного учреждения, для решения вопросов бытового и трудового устройства после освобождения.

За пределами учреждения Сергея уже ожидала супруга. Основной целью отпуска для Сергея стало посещение мест возможного трудоустройства после освобождения.

Преимущество предоставления права трехдневного отпуска с выездом за пределы учреждения имеют положительно характеризующиеся трудоустроенные осужденные, добросовестно относящиеся к своим обязанностям, а также осужденные, готовящиеся к освобождению.

За шесть месяцев до срока возможного условно-досрочного освобождения, осужденным может быть предоставлено право выезда за пределы учреждения для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства после освобождения.

Основанием для рассмотрения вопроса о выезде за пределы исправительного учреждения является письменное заявление осужденного, при рассмотрении которого начальником исправительного учреждения учитываются характер и тяжесть преступления, отбытый срок наказания, личность и поведение.