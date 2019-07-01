Осужденного за кражу жителя Карелии отправили в колонию под конвоем

Мужчина неоднократно нарушал правила условного отбывания наказания, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель Питкярантского района был осужден за кражу и приговорен к 1 году лишения свободы условно.

За время испытательного срока осужденный неоднократно нарушал порядок и условия отбывания наказания, не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, уклонялся от прохождения назначенного судом курса психокоррекции у психолога, был привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

За допущенные нарушения постановлением суда ему был продлен испытательный срок. Однако осужденный должных выводов для себя не сделал и вновь не явился на регистрацию в инспекцию в связи со злоупотреблением спиртными напитками.

Суд постановил отменить условное осуждение и направить осужденного для отбытия наказания в исправительную колонию строгого режима под конвоем.